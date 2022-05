Köln (SID) - Die Weltmeisterschaften im Kunstturnen werden 2026 nach Rotterdam zurückkehren. Das teilte der Rat des Weltverbandes FIG am Freitag während eines Treffens in Dubrovnik mit. Rotterdam war zuletzt 2010 Gastgeber der Kunstturn-WM. Nun wird das Großereignis vom 17. bis 25. Oktober 2026 erneut in der niederländischen Metropole stattfinden.

Auch den Austragungsort der Gymnaestrada 2027 gab die FIG am Freitag bekannt. Das Turnfest wird vom 11. bis 17. Juli in Lissabon veranstaltet, bereits 2003 war die portugiesische Hauptstadt der Gastgeber. Die Gymnaestrada ist ein internationales Breitensportfestival, an dem alle vier Jahre rund 20.000 Athletinnen und Athleten teilnehmen.