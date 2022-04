München (SID) - Der TV-Sender Sport1 muss beim Fußballtalk Doppelpass am Sonntagmorgen eine kurzfristige Umbesetzung auf der Position des Moderators vornehmen. Da Florian König wegen eines positiven Coronatests ausfällt, springt erneut der langjährige Doppelpass-Moderator Rudi Brückner ein.

Dieser hatte König bereits zuletzt einige Wochen vertreten. Star-Gast am Ostersonntag ist der Vorstandsvorsitzende von Bayern München, Oliver Kahn. Dieser stellt sich vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Arminia Bielefeld den Fragen nach dem überraschenden Aus in der Champions League am vergangenen Dienstag gegen den FC Villarreal.