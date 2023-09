Das wegweisende Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan dürfte vor einem ausverkauften Haus stattfinden. Für die Begegnung gegen den WM-Schreck am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gibt es nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nur noch "wenige Restkarten". In die Volkswagen-Arena passen bei internationalen Spielen knapp 25.000 Zuschauer.

Neun Monate vor der Heim-EM will die DFB-Auswahl mit einem Sieg gegen Japan wieder in die Erfolgsspur kommen. In den vergangenen vier Länderspielen gab es drei Niederlagen (ein Unentschieden). Am 12. September trifft die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in Dortmund (21.00 Uhr/ARD) auf Vize-Weltmeister Frankreich.