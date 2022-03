Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel. Am Donnerstag (14.00 Uhr) treffen die Hessen im eigenen Stadion auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Wie die Eintracht am Montag mitteilte, wird die Partie kostenlos live auf dem eigenen Kanal EintrachtTV sowie der YouTube- und Facebook-Seite des Vereins übertragen.