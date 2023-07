Philipp Lahm blickt weiterhin besorgt auf den Zustand der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Es sollte besser laufen als aktuell. Noch ist Zeit, aber es muss sich etwas tun. Das steht außer Frage", sagte der Turnierdirektor der EM 2024 im Interview mit der Abendzeitung.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick hat von fünf Spielen nach dem WM-Debakel lediglich eins gewonnen (drei Niederlagen). Für die Stimmung im nächsten Jahr wäre ein guter Auftritt der DFB-Auswahl enorm wichtig. "Natürlich ist es immer hilfreich, wenn die Heimmannschaft lange im Turnier ist", sagte Lahm.

Der Weltmeister von 2014 sieht in der EURO aber eine große Chance und hofft auf ein Sommermärchen 2.0. "Die Zeiten kann man nicht vergleichen, aber in der heutigen Zeit mit all den Herausforderungen, die wir haben in unserer Gesellschaft, mit der Energiekrise, aber auch dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, ist es wichtig, dass wir immer mal wieder zusammenkommen und ein Fest feiern, unsere Werte feiern. Da gibt ein so großes Fußballturnier eine unglaubliche Möglichkeit, dass die Gesellschaft wieder näher zusammenrückt", sagte Lahm.