Dortmund (SID) - Philipp Lahm, Bernd Schuster und Karl-Heinz Rummenigge sind die neuesten Mitglieder in der Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Eine Jury aus führenden Sportjournalistinnen und Sportjournalisten entschied sich für dieses Trio, das bei einer Preisverleihung im kommenden Jahr offiziell aufgenommen wird.

Der langjährige Bayern-München-Profi Lahm (38) war Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014. Der ehemalige Bayern-Vorstandschef Rummenigge (67) wurde als Spielführer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zweimal Vize-Weltmeister (1982 und 1986). Schuster (62) gewann an Rummenigges Seite 1980 in Rom den EM-Titel und spielte in Spanien für den FC Barcelona, Real und Atletico Madrid.

"Nachdem ich im Mai bereits in die italienische Hall of Fame aufgenommen wurde, freue ich mich nun umso mehr, dass mir diese Ehre auch in meinem Heimatland zuteil wird. Die Hall of Fame bedeutet für mich vor allem, dass das Deutsche Fußballmuseum einen Ort geschaffen hat für Persönlichkeiten, deren Namen unweigerlich mit unvergessenen Erlebnissen verbunden sind", sagte Rummenigge.

Die diesjährigen Neuzugänge aus dem Fußball der Frauen (Christa Kleinhans, Bärbel Wohlleben, Anne Trabant-Haarbach, Ariane Hingst und Nadine Angerer) waren bereits im Juli aufgenommen worden.

Zur Wahl standen ausschließlich Personen, die ihre Karriere vor mindestens fünf Jahren beendet hatten.