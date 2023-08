Der Transfer von Abwehrspieler Josko Gvardiol vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig zu Champions-League-Sieger Manchester City steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Der 21-jährige Kroate absolvierte am Freitag den obligatorischen Medizincheck bei den Engländern und soll sich für eine Ablösesumme in Höhe von rund 90 Millionen Euro der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola anschließen.

"Jeder weiß, dass er hier ist. Hoffentlich können wir das Geschäft in den nächsten Stunden, den nächsten Tagen abschließen", sagte Guardiola am Freitag. Gvardiol wäre nach Dominik Szoboszlai ( FC Liverpool) und Christopher Nkunku ( FC Chelsea) der dritte namhafte, aber auch lukrative Leipziger Abgang in diesem Sommer.

Im Fall des von Bayern München umworbenen englischen Nationalspielers Kyle Walker hofft Guardiola wie auch bei Offensivspieler Bernardo Silva auf einen Verbleib. "Sie sind so wichtig für uns... diese Spieler zu ersetzen ist sehr, sehr schwierig", sagte Guardiola.

Man habe im deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan ( FC Barcelona) und Riyad Mahrez (Al-Ahli) bereits zwei Stützen im Kader abgegeben. "Es wäre sehr schwer, Kyle und Bernardo zu verlieren. Deshalb werden wir alles tun, um sie zu halten", sagte Guardiola.