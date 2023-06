Die US-amerikanischen Eigentümer des englischen Premier-League-Topklubs FC Chelsea haben den französischen Fußball-Erstligisten Racing Straßburg übernommen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach habe das BlueCo-Konsortium am Donnerstag einen Deal über den Einstieg beim Tabellen-15. der abgelaufenen Ligue-1-Saison unterzeichnet.

"Diese Vereinbarung markiert ein neues Kapitel in Straßburgs Geschichte, da sich das Konsortium dazu verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen in das Wachstum des Klubs zu beschleunigen", teilte das BlueCo-Konsortium in einer Stellungnahme mit. Dies umfasse sowohl die Profimannschaft als auch die Nachwuchsakademie des Erstligisten. Racing-Präsident Marc Keller bleibe im Amt, hieß es weiter.

Laut AFP habe der Konzern fast alle Anteile des Klubs gekauft, ohne die genaue Höhe der Investitionen nennen zu können. BlueCo besitzt auch Anteile beim Baseball-Team Los Angeles Dodgers (MLB) sowie der Basketball-Franchise Los Angeles Lakers (NBA).

Racing Straßburg ist nach Olympique Marseille, Olympique Lyon, dem FC Toulouse und Aufsteiger AC Le Havre der fünfte französische Erstligist mit amerikanischen Mehrheitseignern. Mittlerweile ist mehr als die Hälfte der Ligue-1-Teams im Besitz ausländischer Investoren.