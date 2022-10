Das englische Fußball-Idol Gary Lineker (61) hofft während der WM in Katar auf ein Coming-Out eines homosexuellen Spielers.

Frankfurt am Main (SID) - Das englische Fußball-Idol Gary Lineker (61) hofft während der WM in Katar auf ein Coming-Out eines homosexuellen Spielers. "Das wäre fantastisch", sagte der 80-malige Nationalspieler dem Mirror. Er kenne "einige" Profis aus der Premier League, die an einem Outing bereits "sehr nahe dran waren und darüber nachgedacht haben". Während des Turniers im Wüstenemirat hätte dies aus seiner Sicht besondere Strahlkraft.

Homosexualität ist in Katar gesetzlich verboten und kann gar mit einer Gefängnisstrafe geahndet werden. Die WM-Organisatoren betonten jedoch zuletzt wiederholt, dass beim Turnier alle "ohne Diskriminierung" willkommen seien.

Bislang haben sich nur wenige Profifußballer als schwul geoutet. Dies liege an der "Angst vor dem Unbekannten", sagte Lineker: "Vielleicht machen sie sich Sorgen darüber, was ihre Mannschaftskameraden denken könnten, obwohl sie es wahrscheinlich schon wissen."