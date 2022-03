Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben im Titelrennen der Premier League in Schlagdistanz.

Köln (SID) - Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben im Titelrennen der Premier League in Schlagdistanz. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers holte am Samstag bei Brighton & Hove Albion einen 2:0 (1:0)-Pflichtsieg und liegt als Tabellenzweiter weiterhin nur drei Punkte hinter Spitzenreiter und Meister Manchester City. Für Liverpool war es der achte Ligasieg in Folge.

Vier Tage zuvor hatten die Reds im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Inter Mailand knapp verloren (0:1), damit aber dennoch das Viertelfinale erreicht. Am Samstag nun sorgte Luis Diaz (19.) nach starker Vorarbeit des früheren Schalkers Joel Matip für die Führung, Star-Angreifer Mohamed Salah (61.) erhöhte per Handelfmeter.