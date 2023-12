Der FC Liverpool hat am traditionsreichen Boxing Day die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen.

Der FC Liverpool hat am traditionsreichen Boxing Day die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gewann beim Tabellenvorletzten FC Burnley 2:0 (1:0) und schob sich mit 42 Punkten am FC Arsenal (40) vorbei. Die Gunners treffen erst am Donnerstag auf West Ham United.

Liverpool wurde seiner Favoritenrolle früh gerecht und ging durch Darwin Nunez in Führung (6.). Die Gäste blieben danach spielbestimmend, ließen bis zur Pause aber weitere gute Gelegenheiten ungenutzt. Die Reds waren auch nach dem Wechsel das bessere Team. Den Treffer von Harvey Elliott (55.) kassierte der VAR aufgrund einer Abseitsposition von Mohamed Salah ein. Diogo Jota (90.) sorgte für die Entscheidung.