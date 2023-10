Olympique Lyon hat nach der Absage des Spiels in Marseille auch Teile der eigenen Fans kritisiert.

Der französische Fußball-Erstligist Olympique Lyon hat nach der Absage des Spiels bei Olympique Marseille auch Kritik an Teilen der eigenen Fans geübt. Der Klub verurteile das "inakzeptable rassistische Verhalten einzelner Personen auf dem Parkplatz", teilte Lyon am Montag mit. Lyon will nun Videos auswerten, um die Täter zu identifizieren und aus dem Stadion zu verbannen.

Zu den Vorfällen war es vor der für Sonntagabend geplanten Partie bekommen. Weil der Bus von Lyon kurz vor dem Stadion attackiert und dabei unter anderem Trainer Fabio Grosso verletzt wurde, wurde die Begegnung später abgesagt.