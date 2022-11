Tokio (SID) - Der deutsche Gruppengegner Japan hat Stürmer Shuto Machino für den verletzten Außenverteidiger Yuta Nakayama für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) nominiert. Das gab der japanische Verband am Dienstag bekannt. Nakayama steht aufgrund einer Achillessehnenverletzung für das umstrittene Turnier in der Wüste nicht zur Verfügung. Der 23-jährige Machino hat in vier Länderspielen drei Tore erzielt.

Japan trifft am 23. November auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Weitere Gegner in der Vorrunde sind Costa Rica (27. November) und Spanien (1. Dezember).