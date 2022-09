Bonn (SID) - Schon rund zwei Monate vor dem Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt bei MagentaTV die Vorberichterstattung auf die Endrunde. Ab kommenden Montag (19. September) bietet die Telekom auf dem neuen Sender FUSSBALL.TV 1 ausgewählte Inhalte rund um die WM an. Ausgestrahlt werden unter anderem historische Endspiele und deutsche Klassiker sowie eine Dokumentation zum Gastgeberland (ab 19.00 Uhr) mit anschließendem Talk.

Die Doku "Kein Regenbogen in der Wüste - Die Fußball-WM in Katar" beschäftigt sich mit den Menschenrechtsverletzungen im Wüstenstaat und beleuchtet Fragen rund um die Presse- und Meinungsfreiheit. Sie gibt außerdem Einblicke in die Themen männliche Vormundschaft, Frauenrechte, Homosexualität und die LGBTIQ-Szene in Katar.

MagentaTV zeigt als einziger Anbieter in Deutschland alle 64 Spiele der WM. 16 Spiele laufen exklusiv beim Sender Deutschen Telekom. Darunter zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei. Bis zu 14 Stunden pro Tag sollen gesendet werden.