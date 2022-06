Bologna (SID) - Italiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Mancini nimmt die Kritik an seiner Person vor dem Nations-League-Duell mit Deutschland am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gelassen hin. "So ist das eben im Fußball: Wenn man gewinnt, ist alles perfekt. Wenn man verliert, sind alle gegen den Coach. Das ist ganz normal", sagte Mancini am Freitag bei der Pressekonferenz der Squadra Azzurra.

"Wir treffen in der Nations League auf die beiden vielleicht stärksten Teams in Europa, England und Deutschland. Das sind wichtige, aber schwierige Spiele", sagte der frühere Stürmer, der vor seiner 50. Partie als Nationaltrainer steht: "Wir wechseln viele Spieler und gehen viele Risiken ein, doch wenn alles gut läuft, können diese Spiele auch ein guter Start für uns sein."

Nach dem Verpassen des WM-Tickets und dem 0:3 am Mittwoch gegen Südamerikameister Argentinien warb der Europameister-Coach abermals um Geduld. "Wir müssen die Mannschaft langsam wieder aufbauen und einen erfolgreichen Teamgeist zurückgewinnen", meinte der 57-Jährige.

Nach dem EM-Triumph im vergangenen Sommer hätte die Mannschaft den "Verlust vieler wichtiger Spieler zu verkraften gehabt, der uns negativ beeinflusst hat". Insbesondere der Mangel an erfahrenen Stürmern auf Topniveau mache ihn "zu schaffen", betonte Mancini.