Köln (SID) - Der englische Fußballmeister Manchester City bleibt im Titelrennen mit dem FC Arsenal zumindest in Schlagdistanz. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann am Samstag mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Anfangsformation mit 2:0 (1:0) gegen Newcastle United.

Phil Foden (15.) traf zum Führungstor, Bernardo Silva (67.) erzielte den Endstand. Gündogan besaß in der ersten Spielminute eine Kopfballchance, setzte den Ball aber über das Tor.

Mit 58 Punkten schoben sich die Citizens zumindest vorübergehend bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Arsenal heran. Die Gunners treten am Samstagnachmittag (16.00 Uhr/Sky) gegen den AFC Bournemouth an.