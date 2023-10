Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der vergangenen Saison einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Wie die Red Devils am Donnerstag mitteilten, nahm der börsennotierte Klub in der Spielzeit 2022/23 insgesamt 648,4 Millionen Pfund (ca. 744 Millionen Euro) ein. Auch in der Premier League ist die Summe eine Bestmarke.

Den vorherigen Rekord hatte ebenfalls ManUnited mit 627,1 Millionen Pfund aus dem Jahr 2019 gehalten. Für die aktuelle Spielzeit prognostiziert der Verein einen Umsatz zwischen 650 und 680 Millionen Euro. Trotz des Rekordumsatzes machte der Klub einen Verlust in Höhe von 42,1 Millionen Pfund. Die Schulden belaufen sich weiterhin auf 507,3 Millionen Pfund.

Die Veröffentlichung der Zahlen fällt in eine Zeit, in der die Beteiligung des Milliardärs Jim Ratcliffe (INEOS) an ManUnited offenbar kurz bevor steht. Der Brite soll Medienberichten zufolge 25 Prozent am 20-maligen Meister erwerben. Die aktuellen Besitzer, die Familie Glazer, ist in Fankreisen enorm umstritten.

ManUnited hatte in der vergangenen Saison in der Premier League den dritten Platz belegt und den Ligapokal gewonnen, aber nicht in der Champions League gespielt. Stattdessen schied die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag in der Europa League bereits im Viertelfinale aus.