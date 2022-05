Köln (SID) - Diego Maradona schrieb mit der "Hand Gottes" Sportgeschichte, sein Trikot aus dem Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 ist nun ein Fall für die Rekordbücher: Das Auktionshaus Sotheby's versteigerte das Jersey der 2020 verstorbenen Fußball-Ikone aus Argentinien am Mittwoch für rund 9,3 Millionen Dollar (8,8 Millionen Euro).

Sieben Bieter haben an der Auktion, die am 20. April begann und am Mittwochmorgen endete, im Internet teilgenommen, wie Sotheby's mitteilte. Das Einstiegsgebot lag bei fünf Millionen Dollar.

Das bislang teuerste Trikot der Sportgeschichte war das von Baseball-Legende Babe Ruth von den New York Yankees, das 2019 5,6 Millionen Dollar gebracht hatte.

Maradona hatte in dem blauen Trikot mit der Nummer 10 zwei Tore gegen England geschossen. Einen Treffer erzielte er mit der "Hand Gottes", den zweiten nach einem sensationellen Solo.

Maradonas Tochter hatte vor der Versteigerung Zweifel an der Auktion geäußert. Ihrer Ansicht nach trug Maradona das zum Verkauf stehende Shirt nur in der torlosen ersten Halbzeit. Sotheby's betonte, über das "richtige" Trikot zu verfügen.

Besitzer des Trikots war bis zuletzt der englische Ex-Nationalspieler Steve Hodge, der das Trikot nach dem Spiel mit Maradona getauscht hatte. Das Jersey war seit 20 Jahren im nationalen Fußball-Museum in Manchester ausgestellt.