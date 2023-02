Köln (SID) - Der brasilianische Fußballprofi Marcelo kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Der frühere Linksverteidiger von Real Madrid wechselt zu seinem Jugendklub FC Fluminense und unterschrieb einen Vertrag bis Ende 2024. Beim viermaligen brasilianischen Meister hatte der heute 34-jährige Marcelo seine Karriere begonnen und war 2007 von dort zu den Königlichen gewechselt.

"Es ist gar nicht so einfach, die Bedeutung dieses Moments für mich auszudrücken. Ich habe viele Jahre davon geträumt, zu meinen Ursprüngen zurückzukehren, zu der Mannschaft, die mich ausgebildet und mir alles beigebracht hat, was ich über Fußball weiß", sagte der Defensivspieler in einer Mitteilung des Klubs aus Rio de Janeiro.

Marcelo hatte 15 Jahre für Real gespielt und gewann mit den Königlichen 25 Titel, allein fünfmal triumphierte er mit den Madrilenen in der Königsklasse. Erst im September vergangenen Jahres hatte er sich dem griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus angeschlossen, zuletzt war der Vertrag aufgelöst worden.

Für die brasilianische Selecao nahm Marcelo an den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 teil und trug insgesamt 58 Mal (6 Tore) das Trikot der Nationalmannschaft.