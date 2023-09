Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich mit Marokkos WM-Held Sofyan Amrabat verstärkt. Der 27 Jahre alte Mittelfeldabräumer, der mit den Nordafrikanern bei der Endrunde in Katar Vierter wurde, wechselt vom italienischen Erstligisten AC Florenz für eine Saison auf Leihbasis nach Manchester. Dies teilte ManUnited, in der Champions-League-Gruppenphase Gegner von Bayern München, am Freitagabend mit.

"Es ist eine große Ehre für mich, ein Spieler von Manchester United zu werden", sagte Amrabat: "Ich bin ein leidenschaftlicher Spieler, ich möchte mein Team mit meiner Energie mitreißen - und ich werde in jeder Sekunde und jeder Aktion alles geben."