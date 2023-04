Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan soll in ihrem letzten Länderspiel am Dienstag gegen Brasilien in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden.

Nürnberg (SID) - Fußball-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan soll in ihrem letzten Länderspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) gegen Brasilien in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden. Das teilte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit, die sich damit gegen einen Startelf-Einsatz der 30-Jährigen entschied.

"Wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir eine Aufgabe als Mannschaft vor der WM haben. Da sind wir alle fein mit", sagte Voss-Tecklenburg, die Marozsan zum Abschied dennoch den "entsprechenden Rahmen" bieten will. Das Spiel gegen Brasilien ist Teil der Vorbereitung auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August).

Verzichten muss die Bundestrainerin auf Torhüterin Merle Frohms, die nach ihrer Glanzleistung beim Sieg in den Niederlanden (1:0) zur Halbzeit aufgrund von Rückenproblemen ausgewechselt worden war. Für sie dürfte Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea im Tor stehen, die sich ebenfalls in starker Form befindet. Auch Marina Hegering, die am Sonntag mit Kniebeschwerden abgereist war, und Nicole Anyomi ( Fußverletzung) werden nicht dabei sein.

Marozsan wird in Nürnberg vor über 30.000 Fans ihr 112. Länderspiel für die DFB-Frauen absolvieren. Die Europameisterin von 2013 und Olympiasiegerin 2016 hatte im Frühjahr 2022 einen Kreuzbandriss erlitten und den Finaleinzug bei der EM in England im vergangenen Sommer verpasst. Mitte März kündigte sie das Ende ihrer Laufbahn im Nationalteam an.