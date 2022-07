Marseille (SID) - Frankreichs Fußball-Vizemeister Olympique Marseille hat drei Tage nach der Trennung von Jorge Sampaoli einen neuen Trainer gefunden. Der frühere kroatische Nationalspieler Igor Tudor (44) übernimmt bei OM und erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Traditionsklub mitteilte.

Tudor war zuletzt in der Serie A bei Hellas Verona tätig, zuvor fungierte der Ex-Profi bei seinem früheren Klub Juventus Turin als Assistent des glücklosen Andrea Pirlo. Bei seiner ersten Cheftrainerstation Hajduk Split gewann Tudor 2013 den kroatischen Pokal.

Sampaoli, früherer Nationalcoach Argentiniens, hatte nach Marseilles Qualifikation für die Champions League höhere Investitionen in den Spielerkader gefordert. Die Klubführung war aus seiner Sicht diesbezüglich zu zögerlich. So trennten sich beide Seiten am vergangenen Freitag.