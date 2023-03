Köln (SID) - Spätstarter Henning Matriciani hat nach seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft Lust auf mehr bekommen. "Ich bin ja noch nicht so lange im Profifußball. Es macht einfach Spaß, sein Hobby zum Beruf zu machen. Ich arbeite weiter, damit noch mehr so Zeiten kommen", sagte der 23-Jährige nach dem 0:0 in Rumänien bei DFB-TV.

Matriciani war in Sibiu in der 76. Minute eingewechselt worden und kam zu seinem ersten Einsatz in einem DFB-Trikot. "Da muss ich mich manchmal schon kneifen. Das macht einen einfach stolz, ein unbeschreibliches Erlebnis. Das nehme ich mit", sagte der Abwehrspieler von Schalke 04.

Matriciani hatte noch vor drei Jahren als Physiotherapeut gearbeitet und beim Regionalligisten SV Lippstadt gespielt, ehe er zu Schalke wechselte und sich dort etablierte. "Es ist toll, dass ein Spieler, der einmal aus einem Nachwuchsleistungszentrum geflogen ist, über die Regionalliga bei der U21 landet. Das ist eine ganz tolle Geschichte für ihn, ich freue mich extrem", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo.

Matriciani hofft nun auf eine Nominierung für die EM im Juni in Rumänien und Georgien, anschließend ist er zu alt für die U21. Bei Di Salvo hat der Allrounder jedenfalls Eindruck hinterlassen. "Er hat in den 20 Minuten alles rausgehauen. Das sind Tugenden, die man von ihm immer sieht", sagte der DFB-Trainer.