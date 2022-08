München (SID) - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht den Frauenfußball in Deutschland nach den tollen EM-Auftritten der Nationalmannschaft auf dem richtigen Weg. "Man hat die Chance beim Schopf gepackt und in der Zeit ohne große Highlights beim Männerfußball Werbung für den Frauenfußball gemacht", sagte der Sky-Experte. Trotz der unglücklichen Final-Niederlage gegen England seien die "deutschen Frauen trotzdem Siegerinnen".

"Der Frauenfußball wird sich weiterentwickeln, das große Potenzial ist bei der EM deutlich geworden", fügte Matthäus an. Man habe gesehen, "wie die Medien das Turnier aufgegriffen haben. Das Auftreten der deutschen Frauen kam positiv an. Ich wünsche den Frauen jedenfalls, dass sie in der Bundesliga irgendwann auch mal vor 20.000 Zuschauern spielen. Da müssen sich die Vereine etwas einfallen lassen, damit das in der Zukunft passiert."