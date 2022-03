Doha (SID) - Ex-Weltmeister Lothar Matthäus wird bei der Auslosung zur WM in Katar eine besondere Ehre zuteil. Wie der Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, darf der 61-Jährige gemeinsam mit fünf weiteren Auslosungsassistenten am Freitag (18 Uhr MEZ/ARD und Magenta TV) in Doha die Gruppen für die Winter-Weltmeisterschaft ziehen (21. November bis 18. Dezember).

Als Moderatoren durch die Auslosungsshow führen die ehemalige Weltfußballerin Carli Lloyd, der frühere englische Nationalspieler Jermaine Jenas sowie die britisch-jamaikanische Sportjournalistin Samantha Johnson. "Es ist eine große Ehre, wieder WM-Luft zu schnuppern, dieses Mal bei der Auslosung des Männerturniers", sagte Lloyd: "Als ehemalige Spielerin kann ich es kaum erwarten."

Neben Matthäus wirken die früheren Fußballstars Cafu, Jay-Jay Okocha, Ali Daei, Rabah Madjer, Bora Milutinovic, Tim Cahill sowie der katarische Lokalmatador Adel Ahmed Malallah an der Ziehung der acht Vierergruppen mit. "Auch wenn ich mich langsam daran gewöhne, kriege ich immer noch Gänsehaut", sagte der brasilianische 2002er Weltmeister Cafu, der bereits zum dritten Mal als Losfee dabei ist: "Es ist das Zeichen, dass die WM näher rückt."

Die 32 Teams sind für die Auslosung auf vier Töpfe verteilt. Erst wird einer Nation eine Gruppe zugelost, ehe durch eine weitere Ziehung die Position innerhalb der Gruppe festgelegt wird.