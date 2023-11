Paris St. Germain hat dank Superstar Kylian Mbappe erstmals in dieser Saison die Tabellenführung in der französischen Ligue 1 übernommen.

Paris St. Germain hat dank Superstar Kylian Mbappe erstmals in dieser Saison die Tabellenführung in der französischen Ligue 1 übernommen. Der Nationalspieler erzielte beim 3:0 (1:0) des Meisters bei Stade Reims alle drei Treffer (3., 59. und 82.).

Paris, in der Champions League der letzte Gruppengegner von Borussia Dortmund, liegt mit 27 Punkten nach zwölf Spielen nun einen Zähler vor OGC Nizza. Der bisherige Spitzenreiter hatte am Freitagabend nur 0:0 in Montpellier gespielt.