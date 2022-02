Paris (SID) - Mit einem Last-Minute-Treffer hat Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe das Starensemble von Paris St. Germain zum 18. Saisonsieg in der Ligue 1 geschossen. Der Franzose erzielte beim schwer erkämpften 1:0 (0:0) gegen Stade Rennes das Siegtor in der Nachspielzeit (90.+3). Der Tabellenführer aus Paris hat damit zumindest vorerst 16 Punkte Vorsprung auf Olympique Marseille. Der Verfolger hat immerhin ein Spiel weniger absolviert.

Für Paris war es letztlich eine erfolgreiche Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN und Amazon Prime) gegen Real Madrid. Im Duell mit dem spanischen Rekordmeister wartet auf PSG eine deutlich schwierigere Aufgabe als im Alltag in der Liga. Dabei hofft Paris auf die Unterstützung seiner Fans, nachdem diese am Freitag mit Plakaten und Bannern gegen die Klubführung protestiert hatten.

Der deutsche Ex-Weltmeister Julian Draxler stand am Freitagabend in der Startelf und wurde in der 66. Minute ausgewechselt. Sein Nationalmannschaftskollege Thilo Kehrer saß zunächst auf der Bank und kam erst in der Schlussphase (84.) aufs Feld.

Mbappe hatte bereits in der 64. Minute getroffen, sein Tor zählte jedoch nach Sichtung der Videobilder aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, legte Lionel Messi für Mbappe entscheidend auf.