Superstar Kylian Mbappe und die französische Fußball-Nationalmannschaft haben nach dem tödlichen Polizeischuss auf einen 17-Jährigen das Ende der Gewalt gefordert und zum Dialog aufgerufen. "Die Zeit der Gewalt muss der Zeit der Trauer, des Dialogs und des Wiederaufbaus weichen", schrieb das Team in einer Erklärung, die Nationalmannschaftskapitän Mbappe am Freitagabend in den Sozialen Medien veröffentlichte.

Les Bleus sei "schockiert über den brutalen Tod des jungen Nahel". Zugleich forderte das Team jedoch, dass Gewalt "anderen friedlichen und konstruktiven Ausdrucksmöglichkeiten" weichen solle.

Seit dem Tod des Teenagers, der am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in einem Pariser Vorort von einem Polizisten erschossen wurde, erschüttern Zusammenstöße viele Städte und Stadtteile in ganz Frankreich. Auch in der Nacht zu Samstag kam es erneut zu gewaltsamen Protesten.

"Seit diesem tragischen Ereignis sind wir Zeuge des Ausdrucks der Wut der Bevölkerung geworden, deren Inhalt wir verstehen, deren Form wir jedoch nicht gutheißen können", schrieb die Nationalmannschaft. Die Spieler sagten, sie teilten "diese Gefühle des Schmerzes und der Trauer", aber "es ist Ihr Eigentum, das Sie zerstören, Ihre Nachbarschaften, Ihre Städte, Ihre Orte der Erfüllung".

"In diesem Kontext extremer Spannungen können wir nicht schweigen, und unser staatsbürgerliches Gewissen ermutigt uns, zu Besänftigung, Bewusstsein und Verantwortlichkeit aufzurufen", schrieb das Team des Vizeweltmeisters außerdem.

In einer separaten Nachricht an die Fans der französischen Nationalmannschaft begrüßte Nationaltrainer Didier Deschamps die Initiative der Spieler. "Mein Stab und ich schließen uns dem an", sagte er: "Wir denken auch an die Familie von Nahel. Ohne jemanden belehren zu wollen, bin ich jedoch zutiefst davon überzeugt, dass Gewalt noch nie etwas gelöst hat. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass sich die Situation beruhigt."

Aus Polizeiquellen hatte es zunächst geheißen, dass am Dienstag ein Auto in der Nähe des Geschäftsviertels La Defense auf zwei Motorradpolizisten zugefahren sei. In einem im Internet verbreiteten Video, das von AFP auf seine Echtheit überprüft wurde, war hingegen zu sehen, wie zwei Polizisten das Fahrzeug für eine Kontrolle stoppten. Einer der beiden Polizisten zielte mit seiner Waffe auf den Fahrer durch das Autofenster und schoss dann aus nächster Nähe, als das Auto wieder beschleunigte.