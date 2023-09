Weltstar Kylian Mbappe hat seine Doppelpackserie bei Fußball-Meister Paris St. Germain fortgesetzt. Der WM-Champion von 2018 erzielte beim 4:1 (4:0) bei Olympique Lyon wie schon eine Woche zuvor zwei Tore (4., Foulelfmeter/45.+2). 95-Millionen-Euro-Mann Randal Kolo Muani, der von Eintracht Frankfurt in der Nacht zum Samstag verpflichtet wurde, stand verletzungsbedingt nicht im PSG-Kader.

Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Gäste Traumfußball mit herrlichen Ballstafetten. Das Ehrentor für Lyon ging auf das Konto von Ex-Bayern-Spieler Corentin Tolisso (74., Foulelfmeter). "Das ist ein großartiges Resultat", sagte PSG-Kapitän Marquinhos, "es ist nie leicht, hier so klar zu gewinnen. Noch spielen wir nicht so, wie sich der Trainer das wünscht. Aber wir befinden uns auf einem guten Weg."

Damit stehen für Mbappe bereits fünf Saisontore zu Buche. PSG belegt mit acht Punkten den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter AS Monaco mit Ex-Bundesliga-Coach Adi Hütter.