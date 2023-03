Paris (SID) - Der französische Superstar Kylian Mbappe hat nach seinem Rekordtreffer für Paris St. Germain beim Heimsieg gegen den FC Nantes weitere Großtaten angekündigt. "Das ist großartig. Aber es gibt noch viel zu tun", sagte der 24-Jährige, der mit seinem insgesamt 201. Pflichtspieltreffer im PSG-Trikot zum 4:2-Endstand den bisherigen Klub-Rekordtorschützen Edinson Cavani abgelöst hatte.

"Ich spiele, um Geschichte zu schreiben und ich habe immer gesagt, dass ich in Frankreich Geschichte schreiben will, in der Hauptstadt meines Landes, in meiner Stadt - und das tue ich jetzt", sagte Mbappe dem TV-Sender Canal Plus. Nach dem Abpfiff wurde ihm ein Pokal überreicht, die Fans feierten ihn, einige Kinder trugen extra angefertigte Rekord-T-Shirts.

Zum Zeitpunkt seines Treffers trug Mbappe obendrein die Kapitänsbinde. Im Vorfeld hätte er dieses Szenario nicht für möglich gehalten, sagte er: "Für mich als gebürtigen Pariser ist das etwas Besonderes."

Bei der Generalprobe für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Bayern München am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) trafen Weltmeister Lionel Messi (12.), Jaouen Hadjam (17., Eigentor), Danilo Pereira (60.) und Mbappe (90.+2) für die Gastgeber. Der Tabellen-13. Nantes hatte dank Ludovic Blas (31.) und Ignatius Ganago (38.) zwischenzeitlich ausgeglichen. Für Spitzenreiter Paris war es bereits der 20. Saisonsieg.