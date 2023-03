Ailton hat seine Zusage gegeben, am 30. April für den TSV Bassum III in der 3. Kreisklasse gegen den SC Twistringen III einmalig aufzulaufen.

Bremen (SID) - Kurz-Comeback mit 49 Jahren: Ailton, 2004 mit Werder Bremen Doublegewinner und im gleichen Jahr in Deutschland zum Fußballer des Jahres gewählt, schnürt noch einmal seine Fußballschuhe. Wie die Kreiszeitung Syke berichtete, hat der Brasilianer seine Zusage gegeben, am 30. April (15.00 Uhr) für den TSV Bassum III in der 3. Kreisklasse gegen den SC Twistringen III einmalig aufzulaufen.

Der einstige Bundesliga-Torschützenkönig lebt seit knapp drei Jahren wieder in Bremen. Sporadisch ist der Südamerikaner als Botschafter für den SV Werder im Einsatz.