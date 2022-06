Conference-League-Sieger AS Rom ist offenbar an der Verpflichtung von Mario Götze von der PSV Eindhoven interessiert.

Köln (SID) - Conference-League-Sieger AS Rom ist offenbar an der Verpflichtung von Mario Götze von der PSV Eindhoven interessiert. Das berichtet der Corriere dello Sport am Sonntag.

Als Ablösesumme sind fünf Millionen Euro für den 30 Jahre alten Ex-Dortmunder und -Münchner im Gespräch. Götze hatte das 1:0-Siegtor im WM-Endspiel 2014 gegen Argentinien erzielt. Er soll den Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan bei der Roma ersetzen, denn der Armenier wird voraussichtlich zu Inter Mailand wechseln.