Alexander Isak wechselt für mindestens 70 Millionen Euro von Real Sociedad San Sebastian zu Newcastle United in die englische Premier League.

Köln (SID) - Der frühere Dortmunder Bundesliga-Stürmer Alexander Isak wechselt für mindestens 70 Millionen Euro vom spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian zu Newcastle United in die englische Premier League. Dies berichten spanische Medien am Mittwoch. Damit löst der 22 Jahre alte Schwede den Brasilianer Joelinton als Newcastles Rekordeinkauf ab, für den die "Magpies" 2019 44 Millionen an Hoffenheim gezahlt hatten.

Die Ablösesumme, die das in saudischem Besitz befindliche Newcastle aufbringen muss, könnte durch Boni weiter steigen. Isak war 2019 für rund 15 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach San Sebastian gewechselt, nachdem er zuvor an Willem II ( Niederlande) ausgeliehen war. Für den BVB, der Isak im Januar 2017 als 17-Jährigen für 8,6 Millionen aus Schweden geholt hatte, war Isak in fünf Bundesliga-Spielen torlos geblieben. Für Real Sociedad traf er bei 105 Liga-Einsätzen 33-mal.

Der BVB hatte bis zum Vorjahr eine Rückkauf-Option auf Isak besessen, diese aber gegen eine Abstandszahlung streichen lassen. Ob und wie die Dortmunder nun am Weiterverkauf teilhaben, ist nicht bekannt.