Rom (SID) - Italiens Fußball-Pokalsieger Inter Mailand will den zum Saisonende auslaufenden Leihvertrag mit Stürmer Romelu Lukaku nicht verlängern. Das berichtet die Sport-Tageszeitung Gazzetta dello Sport. Der 29 Jahre alte Belgier war zu Saisonbeginn auf Leihbasis vom FC Chelsea zum Klub des deutschen Nationalspielers Robin Gosens gewechselt.

Durch diese Maßnahme will der Traditionsverein das Gehaltsniveau absenken und auch einen jüngeren Nachfolger verpflichten. Im Gespräch ist der 23-jährige Angreifer Mateo Retegui, in Argentinien geborener und spielender Neu-Nationalspieler. Lukaku hatte sich im Sommer vergangenen Jahres nach nur einer Saison in London wieder Inter angeschlossen, langwierige Verletzungen allerdings bremsten ihn immer wieder aus.