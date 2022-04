Amsterdam (SID) - Ronald Koeman könnte wieder Bondscoach der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft werden. Der im vergangenen Oktober beim FC Barcelona entlassene Trainer soll das Amt am 1. Januar 2023 nach dem Ende der WM in Katar übernehmen und die Nachfolge von Louis van Gaal antreten. Das berichteten in den Niederlanden mehrere Medien, darunter die Tageszeitung De Telegraaf.

Van Gaals Vertrag läuft nach der WM aus. Zuletzt hatte der 70-Jährige offenbart, an Prostatakrebs erkrankt zu sein. Koeman, der Oranje bereits von 2018 bis 2020 erfolgreich gecoacht und für das Traineramt bei Barca verlassen hatte, soll den Medienberichten zufolge beim niederländischen Verband KNVB einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschreiben.

Die Wahl für den früheren Weltklasse-Verteidiger Koeman trifft bei van Gaal offenbar auf Zustimmung. "Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung", wird der frühere Trainer von Bayern München zitiert: "Vor einem Jahr war ich der einzige zur Verfügung stehende Kandidat mit den erforderlichen Qualifikationen, jetzt ist das Ronald Koeman."