Der belgische Topstürmer Romelu Lukaku wechselt offenbar endgültig zur AS Rom, dem Klub des portugiesischen Trainers Jose Mourinho. Der beim FC Chelsea aussortierte Angreifer wird am Mittwoch in Rom zu den Medizin-Checks erwartet. Das berichteten italienische Medien am Dienstag übereinstimmend.

Lukaku wurde bereits in der vergangenen Saison von Chelsea an Inter Mailand verliehen, für das er 14 Pflichtspieltore erzielte. Der Champions-League-Finalist war aber nicht an einer Weiterverpflichtung interessiert.

7,5 Millionen Euro pro Saison zahlen die Giallorossi angeblich per annum als Gehalt für den 30-Jährigen. Er zieht mit einem Leihvertrag nach Rom, der FC Chelsea sechs Millionen Euro Leihgebühr plus Boni beschert.