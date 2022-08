Der Fußball-Olympiasieger Sunday Oliseh ist am Sonntag als Trainer des Regionalligisten SV Straelen zurückgetreten.

Straelen (SID) - Der Fußball-Olympiasieger Sunday Oliseh ist am Sonntag als Trainer des Regionalligisten SV Straelen zurückgetreten. Das berichtet der Reviersport. Der 47 Jahre ehemalige Bundesliga-Profi des 1. FC Köln, von Borussia Dortmund und des VfL Bochum war erst seit Saisonbeginn in Straelen tätig gewesen. Oliseh hatte 1996 in Atlanta Gold mit Nigeria bei den Olympischen Sommerspielen errungen.

Im DFB-Pokal hatte Straelen mit Oliseh dem Zweitligisten FC St. Pauli einen großen Kampf geliefert und erst durch einen Treffer in der 90. Minute 3:4 verloren. In der Regionalliga West hatte es für Straelen allerdings in fünf Spielen fünf Niederlagen (1:7 Tore) gegeben.

"Das war natürlich kein Engagement, das von Erfolg gekrönt war. Es gab einen großen Umbruch im Kader. Es waren keine leichten Start-Bedingungen für Sunday Oliseh. Nichtsdestotrotz besitzt die Mannschaft Qualität, und dieses Potenzial konnte leider nicht abgerufen werden", sagte Kevin Wolze, Sportchef des SV Straelen. Der Ex-Profi hat schon am Sonntag das Training geleitet.