Madrid (SID) - Der uruguayische Fußball-Nationalspieler Federico Valverde (24) von Spaniens Rekordmeister Real Madrid soll nach dem 2:3 der Königlichen gegen den FC Villarreal am Samstag handgreiflich gegen Gästespieler Alex Baena (21) geworden sein und ihn ins Gesicht geschlagen haben. Das berichten übereinstimmend spanische Medien.

"Vergangenen Samstag wurde ich von einem Kollegen nach dem Spiel gegen Real Madrid angegriffen", hieß es in einer Erklärung Baenas, der Valverde nicht namentlich nannte. Nach dem Vorfall seien einige Kommentare aufgetaucht, "in denen behauptet wurde, ich hätte seiner Familie Schaden gewünscht", so Baena. Dafür seien jedoch "keine Beweise" veröffentlicht worden.

Nach den Berichten über die angebliche Provokation habe er "Drohungen, Beleidigungen und sogar private Nachrichten, in denen meiner Familie der Tod gewünscht wird", erhalten, schrieb Baena. Er habe den Vorfall der Polizei gemeldet und werde "der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen".

Villarreal bestätigte in einer Erklärung am Sonntag, dass Baena angegriffen worden sei, erwähnte allerdings den Namen Valverde ebenfalls nicht. Gleichzeitig kündigte der Klub an, dass der spanische U21-Nationalspieler Anzeige bei der Polizei gegen den Angreifer wegen Körperverletzung erstatten werde. "Villarreal lehnt jede Form von Gewalt ab und glaubt fest an die Version der Ereignisse, die der Spieler berichtet hat, und wird ihn in diesem Fall unterstützen", verkündete Villarreal.

Zu der Auseinandersetzung soll es in der Nähe der Mannschaftsbusse beider Teams gekommen sein. Angeblich soll Villarreal sogar über Video-Aufnahmen der Schlägerei verfügen. Offenbar gibt es bereits seit längerer Zeit eine Animosität zwischen beiden Spielern.

Durch die Niederlage musste Real einen weiteren herben Rückschlag im Titelrennen in LaLiga hinnehmen. Pau (16.) unterlief im Estadio Santiago Bernabeu ein Eigentor zur Real-Führung, den Ausgleich durch den Bayern-München-Schreck aus der Champions-League-Saison 2021/22, Samu Chukwueze (39.), konterte Vinicius junior (48.). Jose Luis Morales (70.) und nochmals Chukwueze (80.) drehten aber das Spiel. Toni Kroos wurde von Real-Trainer Carlo Ancelotti geschont.