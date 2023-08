Wunschkandidat Luciano Spalletti wird laut Medienberichten neuer Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll der 64-Jährige als Nachfolger von Roberto Mancini einen Dreijahresvertrag bis September 2026 erhalten. Spalletti, der die SSC Neapel zum Meistertitel führte, könnte am Montag seine erste Pressekonferenz in neuer Funktion geben, hieß es. Er soll den Europameister von 2021 wieder zu alter Klasse führen.

Zuvor war Mancini weniger als ein Jahr vor der EURO in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) überraschend zurückgetreten - offenbar, um ein Angebot über 120 Millionen Euro für einen Dreijahresvertrag als Nationalcoach von Saudi-Arabien anzunehmen. Die italienischen Medien hatten mit scharfer Kritik reagiert. Mancini hatte die Squadra Azzurra 2021 in London zum EM-Triumph geführt. Die WM in Katar 2022 verpassten die Italienern sensationell durch eine Niederlage in den Play-offs gegen Nordmazedonien.