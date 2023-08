Meho Kodro wird neuer Fußball-Nationaltrainer in Bosnien-Herzegowina.

Der 56-Jährige soll sein Heimatland nach dem verpatzten Auftakt noch zur EM 2024 in Deutschland führen. Kodro folgt auf Faruk Hadzibegic, der Ende Juni nach dem 0:2 im Heimspiel gegen Luxemburg entlassen worden war.

"Kodro hat die Fähigkeit und das Know-how, uns zum ersten Mal zu einer Europameisterschaft zu führen", sagte der Präsident des bosnischen Verbandes, Vico Zeljkovic, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Zuletzt hatte der 13-malige Nationalspieler Kodro den Schweizer Zweitligisten FC Stade Lausanne Ouchy trainiert, wo sein Vertrag im Sommer 2022 nicht verlängert wurde. Bei seiner neuen Aufgabe kann Kodro seinen Sohn Kenan berufen, der ehemalige Mainzer hat wie sein Vater bislang 13 Länderspiele absolviert.

Bosnien-Herzegowina konnte sich seit der Unabhängigkeit 1992 erst einmal für ein Großereignis qualifizieren, für die WM 2014 in Brasilien. Auch die EM 2024 ist schon in weiter Ferne: Bosnien belegt mit nur einem Sieg aus vier Spielen den vierten Platz in der Qualifikationsgruppe J.