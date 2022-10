Köln (SID) - Im Schnitt 3,23 Millionen Zuschauer haben am Freitagabend den 2:1-Erfolg der deutschen Fußball-Frauen gegen Frankreich im ersten Heimspiel nach der EM in England vor dem Fernseher verfolgt. Der ARD bescherte die Neuauflage des EM-Halbfinales einen guten Marktanteil von 12,6 Prozent. Es war an diesem Tag die meistgesehene ARD-Sendung hinter der Tagesschau. Beide Treffer für den Vizeeuropameister erzielte vor 26.835 Zuschauern in Dresden Kapitänin Alexandra Popp.