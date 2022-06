Titelverteidiger AC Mailand startet mit einem Heimspiel in die neue Saison der Serie A. Milan trifft am ersten Spieltag auf Udinese Calcio.

Rom (SID) - Titelverteidiger AC Mailand startet mit einem Heimspiel in die neue Saison der italienischen Serie A. Milan trifft am ersten Spieltag (13./14. August) auf Udinese Calcio. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Spielplan hervor. Rekordmeister Juventus Turin erwartet zum Auftakt Sassuolo Calcio" itemprop="name" />Sassuolo Calcio, Vizemeister Inter Mailand gastiert bei Aufsteiger US Lecce.

Der Meister steht spätestens am letzten Spieltag am 3./4. Juni fest. Nach der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) geht es am 4. Januar weiter.