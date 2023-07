Meister SSC Neapel startet mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Frosinone Calcio in die neue Saison der italienischen Serie A.

Meister SSC Neapel startet mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Frosinone Calcio in die neue Saison der italienischen Serie A. Die Spielzeit beginnt wie die Fußball-Bundesliga am Wochenende um den 19./20. August. Das geht aus dem Spielplan hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Champions-League-Finalist Inter Mailand startet gegen den AC Monza, Klub des am 12. Juni verstorbenen Ex-Premiers Silvio Berlusconi. Lokalrivale AC Mailand ist zum Auftakt beim FC Bologna zu Gast, Rekordmeister Juventus Turin tritt bei Udinese Calcio an.

Die Saison endet am 26. Mai 2024 und damit eine Woche nach der Bundesliga. Wegen Spielen der Nationalmannschaft sind vier Unterbrechungen vorgesehen (September, Oktober, November und März 2024). Der Pokal-Wettbewerb beginnt am 6. August, das Finale ist für den 15. Mai 2024 geplant.