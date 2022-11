Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft hat sich in ihrem vorletzten Vorbereitungsspiel für die Wüsten-WM in Katar warmgeschossen.

Köln (SID) - Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft hat sich in ihrem vorletzten Vorbereitungsspiel für die Wüsten-WM in Katar warmgeschossen. Im spanischen Girona besiegte "El Tri" die Auswahl des Irak mit 4:0 (1:0). Alexis Vega (4.), Rogelio Funes Mori (49.), Jesus Gallardo (67.) und Uriel Antuna per Elfmeter (90.+1) trafen für die Mittelamerikaner.

Mexikos WM-Härtetest steigt am 17. November (Donnerstag) gegen Schweden. In der Vorrundengruppe C trifft die Mannschaft vom Gerardo Martino in Katar auf Polen (22. November), Mitfavorit Argentinien (26. November) und Saudi-Arabien (30. November).