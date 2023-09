Die AC Mailand bleibt in der Serie A Tabellenführer und Lokalrivale Inter Mailand dicht auf den Fersen. Das Team von Stefano Pioli gewann am Mittwoch seine Partie des 6. Spieltags beim noch sieglosen Außenseiter Cagliari Calcio mit 3:1 (2:1) und zog nach Punkten gleich mit Inter, das noch am Abend gegen Sassuolo Calcio gefordert ist.

Die Gastgeber sorgten in der Anfangsphase durchaus für Probleme beim Favoriten. Zito Luvumbo traf in der 29. Spielminute zur Führung von Cagliari, die Mailand aber noch im ersten Durchgang kontern konnte. Noah Okafor (40.) und Fikayo Tomori (45.+1) drehten die Partie, in der die Hausherren weiter mutig mitspielten. Doch Milan, mit dem deutschen Nationalspieler Malick Thiaw in der Innenverteidigung, nutzte seine Chancen konsequent und erhöhte durch Ruben Loftus-Cheek (60.).