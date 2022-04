Der AC Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft seinen Tabellenführung durch einen späten Sieg bei Lazio Rom erfolgreich verteidigt.

Rom (SID) - Der AC Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft seinen Tabellenführung durch einen späten Sieg bei Lazio Rom erfolgreich verteidigt. Die Rossoneri gewannen in der Hauptstadt beim Comeback von Altstar Zlatan Ibrahimovic durch das Tor von Sandro Tonali in der Nachspielzeit 2:1 (0:1).

Damit hat Milan weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger und Lokalrivale Inter, der im Spitzenspiel gegen AS Rom mit seinem eingewechselten Nationalspieler Robin Gosens einen 3:1 (2:0)-Erfolg feierte. Der Meister hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Einen vorentscheidenden Rückschlag im Titelrennen musste unterdessen die SSC Neapel hinnehmen. Die Süditaliener fielen durch ihre 2:3-Niederlage beim FC Empoli sieben Punkte hinter Milan zurück.

Milan konnte seinen Sturz von Platz eins nur mit Mühe verhindern. Trotz drückender Überlegenheit erlöste Tonali die Gäste erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte Olivier Giroud (50.) die frühe Lazio-Führung durch den Ex-Dortmunder Ciro Immobile (4.) ausgeglichen. Ibrahimovic kam nach seinen Knieproblemen der vergangenen Wochen zur Schlussphase auf den Platz, blieb aber ohne Torerfolg.

Inter lag bei seinem vierten Liga-Sieg nacheinander durch Denzel Dumfries (30.) und einen sehenswerten Schlenzer von Marcelo Brozovic (40.) bereits vor dem Seitenwechsel klar in Führung. Lautaro Martinez erhöhte (52.) im Giuseppe-Meazza-Stadion, für Rom traf der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan (85.).

Im Tabellenkeller schöpft der CFC Genua mit dem deutschen Trainer Alexander Blessin und Nationalspieler Nadiem Amiri neue Hoffnung im Abstiegskampf. Durch den 1:0 (0:0)-Sieg gegen Cagliari Calcio hat Blessins Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz die Nichtabstiegsplätze zumindest wieder in Sichtweite. Der Ex-Leverkusener Amiri wurde in der Pause ausgewechselt und erlebte den Siegtreffer seiner Mannschaft durch Milan Badelj (89.) nur noch von der Bank.