Der AC Mailand setzt weiter auf Offensivspieler Rafael Leao. Wie der italienische Fußball-Spitzenklub am Freitag bekannt gab, unterschrieb der Portugiese einen neuen, bis zum 30. Juni 2028 gültigen Vertrag. Laut Medienberichten beinhaltet der Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro, die nur im Sommertransferfenster greift.

Leao (23) war 2019 von OSC Lille zu Milan gewechselt. In 162 Einsätzen erzielte er 41 Tore, er hatte großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft 2022 und dem Einzug ins Halbfinale der Champions League in dieser Saison.