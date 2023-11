Mit erst 15 Jahren steht Sturmtalent Francesco Camarda erstmals im Profikader des italienischen Fußball-Topklubs AC Mailand - und könnte der jüngste Debütant in der Geschichte der Serie A werden. Aufgrund des personellen Engpasses in der Offensive nominierte Milan-Trainer Stefano Pioli den U17-Nationalspieler für das Heimspiel am Samstagabend gegen die AC Florenz.

Sollte Camarda im San Siro zum Einsatz kommen, würde er im Alter von nur 15 Jahren und 260 Tagen den Rekord von Wisdom Amey brechen. Dieser war bei seinem Profidebüt für den FC Bologna in der Saison 2021/22 lediglich 14 Tage älter. Bisheriger Rekordhalter bei Milan ist Klublegende Paolo Maldini, der einst mit 16 Jahren, sechs Monaten und 25 Tagen in der Serie A debütierte.

Bereits am Donnerstag hatte der italienische Fußballverband FIGC eine Ausnahmegenehmigung für Camarda erteilt. Für das Duell mit der Fiorentina fallen bei der Rossoneri gleich mehrere Angreifer aus. So kann AC-Coach Pioli verletzungsbedingt weder auf Rafael Leao noch Noah Okafor zurückgreifen, zudem fehlt Olivier Giroud wegen einer Rotsperre.

Camarda, der in der laufenden Saison für Milans U19 in 13 Pflichtspielen auf neun Scorerpunkte kommt, gilt in Italien als riesiges Talent. Der Mittelstürmer brach in der Jugend zahlreiche Rekorde, unter anderem erzielte er zwischen 2017 und 2020 in seinen ersten drei Jahren für die Mailänder in 87 Spielen 483 Tore.