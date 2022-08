Der 1. FC Köln geht trotz kniffliger Ausgangsposition sehr optimistisch in das Rückspiel der Conference-League-Qualifikation beim FC Fehervar.

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln geht trotz kniffliger Ausgangsposition sehr optimistisch in das Rückspiel der Conference-League-Qualifikation beim FC Fehervar. "Unsere Zuversicht ist weiterhin sehr groß, wir wissen, dass wir gewinnen müssen", sagte Innenverteidiger Timo Hübers vor dem Spiel in Ungarn am Donnerstag (19.00 Uhr/RTL+). "Wir wollen siegen - und das möglichst auch mit einem Tor mehr Abstand."

Das Hinspiel hatte der FC in Unterzahl überraschend 1:2 verloren, "aber auch zu zehnt haben wir sie hinten reingedrückt", sagte Hübers. Mark Uth fehlt wegen einer Schambein-OP, Julian Chabot wegen seiner Roten Karte aus der vergangenen Woche. Stürmer Sebastian Andersson steht für Tim Lemperle im Kader. "Wir erwarten den Gegner tiefer stehend, deshalb haben wir einen guten Kopfballspieler dazugenommen", sagte Trainer Steffen Baumgart.

Seine Mannschaft werde "alles tun, um gut zu spielen und zu gewinnen. Was dann dabei herauskommt, werden wir sehen." Finanzielle Aspekte spielten für ihn keine Rolle: "Für mich geht es um den sportlichen Bereich."