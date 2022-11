Auch dank eines Treffers aus der eigenen Hälfte hat Marokko seine Generalprobe vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gewonnen.

Schardscha (SID) - Auch dank eines Treffers aus der eigenen Hälfte hat Marokko seine Generalprobe vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Walid Regragui gewann am Donnerstag in Schardscha 3:0 (2:0) gegen Georgien. Dabei überraschte Hakim Ziyech vom FC Chelsea den georgischen Torwart Giorgi Mamardaschwili mit einem sehenswerten Schuss aus der eigenen Hälfte zum zwischenzeitlichen 2:0 (29.).

Youssef En-Nesyri (6.) hatte den WM-Teilnehmer zuvor in Führung gebracht, Sofiane Boufal (72.) sorgte im zweiten Durchgang vom Elfmeterpunkt für die Entscheidung. Bundesligaprofi Noussair Mazraoui von Rekordmeister Bayern München wurde zum Start der zweiten Halbzeit für den ehemaligen Dortmunder Achraf Hakimi eingewechselt.

Marokko trifft zum Auftakt am kommenden Mittwoch (11.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auf Vizeweltmeister Kroatien. Weitere Gegner in der Gruppe F sind Belgien (27. November) und Kanada (1. Dezember).